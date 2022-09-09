Канчельскис: Конте? Знаю, что Федун встречался с представителем Раньери

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что «Спартак» предлагал известному тренеру Антонио Конте возглавить команду.



«Думаю, что история с приглашением Конте в «Спартак» реальна. Есть ещё один пример: знаю, Федун встречался с представителем Раньери. Уверен, что так и было. Когда? Я точно не помню — до Карреры или после. Больше ничего не могу сказать по ситуации, потому что подробностей не знаю.



Что касается Конте, может быть, немножко по деньгам приврали. Но всегда же любят приукрасить чуть-чуть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне спартаковцы набрали 16 очков и сейчас занимают шестое место в таблице.