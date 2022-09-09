«Сам выбирает, где ему играть». Мостовой — о желании Мелкадзе сменить гражданство

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, что футболист «Сочи» Георгий Мелкадзе хочет сменить гражданство на грузинское.

«Ничего страшного в этом нет. Любой спортсмен может выбирать. Хочет играть больше, поэтому так. Глупость считать это предательством. Он сам выбирает, где ему играть. В его понимании он не будет играть за сборную России, поэтому выбирает другую страну. У него есть корни. Ничего странного в этой ситуации нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне. Отметим, футболист заигран за молодёжную сборную России.