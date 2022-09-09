Андрей Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причину поражения команды от «Сочи» (1:2) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Я бы не стал сравнивать сегодняшнюю игру с матчем в конце прошлого сезона: всё-таки это другой чемпионат. Конечно, сегодня игра получилась двоякая. Первые 20 минут «Сочи» имел неоспоримое преимущество: забили два мяча, полностью контролировали ход игры. К сожалению, или счастью, после ошибки Джанаева игра развернулась — после этого «Динамо» сохранило шансы на хороший результат.
Второй тайм прошёл более равным. Москвичи играли без агрессии. Второй тайм вышел флегматичным. Практически не было опасных моментов и острых передач. Какая-то вялая была игра», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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