Андрей Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Сочи»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причину поражения команды от «Сочи» (1:2) в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я бы не стал сравнивать сегодняшнюю игру с матчем в конце прошлого сезона: всё-таки это другой чемпионат. Конечно, сегодня игра получилась двоякая. Первые 20 минут «Сочи» имел неоспоримое преимущество: забили два мяча, полностью контролировали ход игры. К сожалению, или счастью, после ошибки Джанаева игра развернулась — после этого «Динамо» сохранило шансы на хороший результат.



Второй тайм прошёл более равным. Москвичи играли без агрессии. Второй тайм вышел флегматичным. Практически не было опасных моментов и острых передач. Какая-то вялая была игра», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.