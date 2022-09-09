Первое поражение в сезоне — в видеообзоре матча «Сочи» — «Динамо»

Сегодня, 9 сентября, матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» был дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслуживала встречу, завершившуюся победой домашней команды 2:1, судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, откликнувшийся на передачу Никиты Бурмистрова. Спустя четыре минуты отличился полузащитник Кристиан Нобоа, забивший свой cедьмой мяч в девяти матчах РПЛ: Мелкадзе выполнил передачу на Макарчука, тот мягко переправил мяч на Нобоа, а Кристиан ворвался в штрафную и из её центральной части технично пробил низом под штангу! На 40-й минуте отличился Денис Макаров, обокравший завозившегося с мячом Сослана Джанаева.
«Сочи» набрал 16 очков и вышел на четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ, сместив на одну позицию «Динамо» с таким же количеством очков.
Помогали Левникову Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Ранэль Зияков (Набережные Челны). Судьёй VAR был Евгений Кукуляк (Калуга), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).
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