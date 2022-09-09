Славиша Йоканович объяснил причину поражения «Динамо» от «Сочи» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча с «Сочи» (1:2) в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах. Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки. «Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил.



Давали столько пространства в штрафной? И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и мы должны были много работать, быть быстрее них, но всё пошло не так, как я ожидал. Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлён такой игрой.



Сегодня мы фактически экстренно бросили в бой Дасу и Норманна, потому что нам нужно было найти выход из сложившейся ситуации. Они работают с командой всего несколько дней и сыграли сегодня неплохо. У нас будет немного больше времени на подготовку к кубковому матчу, чем в прошлый раз, и, возможно, в составе появятся новички. Но он необязательно претерпит такие кардинальные изменения, как это было в матче с «Ростовом», — приводит слова Йокановича пресс-служба московской команды на официальном сайте.