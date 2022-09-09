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Член исполкома Футбольного союза Боснии: сделаю всё, чтобы встреча с Россией не состоялась

Член исполкома Футбольного союза Боснии: сделаю всё, чтобы встреча с Россией не состоялась
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Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич рассказал, что постарается сделать так, чтобы боснийцы не сыграли со сборной России. Матч запланирован на 19 ноября, он должен пройти в Санкт-Петербурге.

«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией.

Пока участие сборной России в турнирах УЕФА и ФИФА находится под запретом, мы должны вести себя так, как ожидают от нас организации. Все сумасшедшие, а мы умные. Мы не должны нарушать отношения с другими альянсами из-за матча с Россией или даже с развитым западным миром. Я повторю ещё раз, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и я верю, что коллеги из исполнительного комитета также хорошо всё «взвесят» и увидят, что на данный момент нам это нужно меньше всего.

У нас впереди решающие матчи в Лиге наций, и вместо того, чтобы работать над тем, чтобы провести эти игры в наилучшей атмосфере, мы пытаемся вернуть с трудом завоёванное доверие болельщиков. Наша обязанность прежде всего в исполнительном комитете – убедить наших коллег силой аргументов в том, что нам сейчас не нужен матч с Россией», – цитирует Хусича SportSport.ba.

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