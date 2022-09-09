Вице-президент Футбольного союза Боснии: считаю, мы не должны играть со сборной России

Вице-президент Футбольного союза Боснии и Герцеговины Ирфан Дурич выступил против проведения матчей со сборной России.

«Это решение – не лучший вариант для Боснии и Герцеговины.

Мы получили запрос от России и ещё одной страны. Мы отправили письмо в УЕФА, и нам сказали, что они не запрещают проведение товарищеских матчей. Пять членов комитета согласились с проведением матча, а я был против.

Это не лучший вариант для Боснии и Герцеговины. Это не лучший выбор. Они руководствовались ответом УЕФА. Я руководствуюсь несколько другими принципами и считаю, что Босния и Герцеговина не должна играть в этом матче», – цитирует Дурича Radija Slobodna Evropa (СМИ признано иноагентом на территории РФ).

Напомним, матч сборных России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге.