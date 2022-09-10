Йоканович объяснил, почему не выпустил Лаксальта на замену в матче с «Сочи»
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, почему так долго идёт восстановление уругвайского защитника Диего Лаксальта.
«Вчера Лаксальт провёл только первую тренировку в общей группе. Он мог сегодня провести какое-то время на поле, но в концовке я решил выпустить второго нападающего», – приводит слова Йокановича официальный сайт московского клуба.
В текущем сезоне Лаксальт принял участие в двух матчах чемпионата России – с «Факелом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:0). Оба состоялись ещё в июле. После этого уругваец пропустил несколько игр из-за травмы, в том числе кубковую с «Ростовом». Матч с «Сочи» Диего провёл на скамейке запасных. «Динамо» уступило на выезде со счётом 1:2.
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