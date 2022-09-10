Тренер «Сочи» Гаранин: «Динамо» выпускает на замену игроков сборной, и не только России

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин кратко подвёл итоги победного матча 9-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:1).



«Всегда важно выигрывать. После прошлого сезона, после того, как выступила команда, для нас каждая игра – это желание забирать очки. Понятно, что это тяжело, но никто не говорил, что будет легко. Немного расстраивает, когда ошибаемся в не самых сложных ситуациях, зная уровень футболистов, которые у нас есть и которые могут играть ещё качественнее. Но ребята сами всё понимают, работаем.



Была ли установка удержать счёт во втором тайме с «Динамо»? Нет, безусловно. У нас никогда такой установки нет. Но соперник может нас немного поджать в каких-то эпизодах, что и произошло. Но вы знаете нашу ситуацию с травмированными, ресурс немного ограничен. «Динамо» во втором тайме выпускает свежих игроков сборной, и не только России. К сожалению для нас, благодаря этому они могли перехватить инициативу. Что у них и получилось», – сказал Гаранин в интервью для YouTube-канала «Сочи».