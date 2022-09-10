Футболист сборной США отказался платить $ 5 за шот и обвинил бармена в расизме

Защитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной США Майлз Робинсон был арестован полицией, сообщает ESPN US.



По информации источника, Робинсон отказался платить $ 5 в баре за шот, который взял с подноса с напитками. Бармен сообщил об этом руководству заведения, которое вызвало полицию и попросило сотрудников вывести Робинсона из бара. После задержания полицейские попросили футболиста расплатиться и тогда обещали отпустить его, однако Робинсон не стал этого делать. Утверждается, что игрок обвинил бармена в расизме. Он заявил, что это произошло потому, что он был единственным чернокожим мужчиной в баре.



Робинсону предъявили обвинение в краже. Вскоре после инцидента футболист сборной США был освобождён под залог в $ 150.

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