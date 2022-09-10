Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист сборной США отказался платить $ 5 за шот и обвинил бармена в расизме

Футболист сборной США отказался платить $ 5 за шот и обвинил бармена в расизме
Комментарии

Защитник клуба «Атланта Юнайтед» и сборной США Майлз Робинсон был арестован полицией, сообщает ESPN US.

По информации источника, Робинсон отказался платить $ 5 в баре за шот, который взял с подноса с напитками. Бармен сообщил об этом руководству заведения, которое вызвало полицию и попросило сотрудников вывести Робинсона из бара. После задержания полицейские попросили футболиста расплатиться и тогда обещали отпустить его, однако Робинсон не стал этого делать. Утверждается, что игрок обвинил бармена в расизме. Он заявил, что это произошло потому, что он был единственным чернокожим мужчиной в баре.

Робинсону предъявили обвинение в краже. Вскоре после инцидента футболист сборной США был освобождён под залог в $ 150.

Сын звезды сборной США реагирует на её дебют в «Энджел Сити»

Новость по теме
Полиция Лондона арестовала пятерых фанатов «Марселя» во время матча с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022