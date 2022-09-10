Президент Ла Лиги Тебас: «Барселона» должна продолжать сокращать расходы на зарплаты

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».



«Барселона» должна продолжать сокращать расходы на зарплаты. В следующем году у них не будет финансовых рычагов и им придётся урезать зарплаты, чтобы соответствовать требованиям лиги. Возможно, они найдут другие рычаги, я не знаю. Но не думаю, что так будет, поскольку у них заканчиваются средства. Посмотрим, что будет в результате продажи ряда футболистов. Им будет сложно или даже невозможно сохранить нынешние цифры зарплатной ведомости в следующем сезоне», — приводит слова Тебаса Marca.



«Барселона» в четырёх матчах набрала 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является мадридский «Реал».

«Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур

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