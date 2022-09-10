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Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры

Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры
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Бывший защитник московского «Локомотива» и воронежского «Факела» Неманья Пейчинович объявил о завершении карьеры. Он заявил, что принял такое решение, поскольку не получил предложений от клубов.

«Предложений от клубов не было и нет. Я закончил свою карьеру. Уйду на покой и буду заниматься бизнесом», — цитирует Пейчиновича Sport24.

Напомним, в июле 2022 года Неманья Пейчинович покинул воронежский «Факел». Пейчинович выступал в составе «Факела» с 2020 года. Ранее защитник играл за «Рад», «Герту», «Ниццу», московский «Локомотив» и другие команды. В минувшем сезоне 34-летний футболист принял участие в 23 матчах ФНЛ и не отметился результативными действиями. После завершения розыгрыша защитник принял решение покинуть воронежский клуб.

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