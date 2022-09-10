«Химки» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Крылья Советов».
«Химки»: Лантратов, Тихий, Филин, Волков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Камышев, Магомедов, Главчич, Гбане.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Бейл, Якуба, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков.
«Крылья Советов» набрали девять очков в восьми матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).
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