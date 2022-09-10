В «Химках» объяснили отсутствие Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не сыграет с «Крыльями Советов» с первых минут из-за повреждения, полученного в Оренбурге.



«Полузащитник «Химок» Денис Глушаков получил травму в прошлом матче Мир РПЛ и не попал в стартовый состав на матч с «Крыльями Советов». Футболист провёл неполный тренировочный цикл на неделе», — сообщили в пресс-службе «Химок» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Ирха.

Сегодня, 10 сентября, в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» сыграют с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Крылья Советов» набрали девять очков в восьми матчах и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (20).