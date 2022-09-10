Женская команда «Зенита» обыграла «Локомотив» и вышла в финал Кубка России

Сегодня, 10 сентября, состоялся матч женских команд «Зенита» и московского «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка России. Встреча проходила на стадионе «Смена», стартовый свисток арбитра прозвучал в 12:30 мск. Победу одержала команда из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

Футболистки «Зенита» вышли вперёд благодаря голу Лины Якуповой, которая сумела отличиться на 36-й минуте после передачи Вероники Куропаткиной. В начале второго тайма хозяйки укрепили своё преимущество благодаря голу Аны Диаш, которой ассистировала Анастасия Поздеева. Несмотря на замены, «Локомотив» игру перевернуть не смог. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Зенита» со счётом 2:0.

Таким образом, футболистки «Зенита» смогли взять реванш у «Локомотива» за прошлогодний проигрыш в финале турнира. В 2021 году московская команда одолела соперниц из Санкт-Петербурга со счётом 1:0.

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