Московский ЦСКА вышел в финал женского Кубка России

Сегодня, 9 сентября, на стадионе «Звезда» в Перми состоялся матч первого полуфинала женского Кубка России по футболу. Местная «Звезда-2005» играла с московским ЦСКА. Финальный свисток Любови Тарбеевой зафиксировал волевую победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 64-й минуте открыла Олеся Курочкина, откликнувшись на передачу Ксении Шаховой. На 80-й минуте Франциско Ортега сравняла счёт, а спустя девять минут Юлия Плешкова с передачи Татьяны Петровой вывела ЦСКА вперёд и принесла московской команде выход в финал Кубка России.
Завтра, 10 сентября, «Зенит» на своём поле сыграет с действующим обладателем турнира «Локомотивом», который как раз выиграл этот трофей в финальном матче с командой из Санкт-Петербурга. ЦСКА выиграл этот трофей в 2017 году, а двумя годами ранее тоже проиграл в финале «Локомотиву».
ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик:
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