Хавбек «Сочи» Ушатов: могли обыграть «Динамо» и крупнее. Победа закономерна

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Три очка в матче с «Динамо» – это, конечно, отличный результат. В первом тайме у нас было ощутимое преимущество, потом пошла более равная игра, но в целом наша победа закономерна.
С чем связано большое количество моментов у ворот «Динамо» в первые минуты? Сложно сказать, но мы серьёзно готовились, разбирали соперника, знали, что они не проигрывали в чемпионате до этого. В определённой степени делали ставку на первые минуты. Здорово, что получилось дважды забить, хотя могли получить и более крупное преимущество.
Со входом в игру не было никаких проблем. Мы выигрывали в один мяч, шли последние минуты, поэтому задачи были предельно понятны. Хорошо, что получилось удержать преимущество и выиграть. Понятно, что любой футболист хочет играть как можно больше, но у нас много мастеровитых, сильных игроков, грамотный тренерский штаб, который принимает все решения. Моё дело – работать на максимуме на каждой тренировке, помогать команде и использовать те шансы, которые предоставляются», — сказал Ушатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 сентября 2022
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