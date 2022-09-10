В финале женского Кубка России сойдутся ЦСКА и «Зенит»

Стали известны участники финала женского Кубка России по футболу, который состоится 5 ноября. В борьбе за кубок сойдутся футболистки московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».

В полуфинальной схватке «Зенит» встречался с «Локомотивом». Год назад эти команды уже играли в рамках этого турнира в финале, где победу одержала московская команда со счётом 1:0. В этот раз «Зенит» оказался сильнее, на своём стадионе «Смена» переиграв железнодорожниц 2:0. Голы на свой счёт записали Лина Якупова (36-я минута) и Ана Диаш (46-я).

ЦСКА в полуфинале играл против «Звезды-2005». Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда». Игра проходила упорной, и первыми вышли вперёд хозяйки лишь на 64-й минуте благодаря голу Олеси Курочкиной. Но в последние 10 минут футболистки ЦСКА перевернули ход встречи – на 80-й минуте Франциска Ордега сравняла счёт, а на 89-й Юлия Плешкова сумела вырвать победу.

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