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Баженов: чувство, что матч с Боснией не состоится. Пьянич и Джеко играют не последнюю роль

Баженов: чувство, что матч с Боснией не состоится. Пьянич и Джеко играют не последнюю роль
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Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов усомнился в проведении товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины.

«Когда услышал, что есть вероятность сыграть с Боснией и Герцеговиной, я сразу под сомнение поставил этот матч. У меня есть чувство, что этот матч не состоится. Те люди, которые находятся в Боснии, не последнюю роль играют в футболе. Пьянич, Джеко высказали своё мнение, к ним прислушаются, к сожалению для нас. Хотелось бы, чтобы наша сборная играла с такими командами.

Очень разумная позиция у людей, говорящих, что во главе для них стоит спорт. Я понимаю, что многие в Европе не согласны с этой позицией. Если эта тенденция прекратится, уже неплохо. Люди уже думают и размышляют, что футбол вне политики, — это уже неплохо. Даже если матч не состоится, сами переговоры говорят о том, что рано или поздно…» — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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