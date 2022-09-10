Экс-директор «Майнца» — об увольнении Тухеля из «Челси»: кто-то не смыслит в футболе

Бывший спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель раскритиковал нынешних владельцев лондонского «Челси», в частности Тодда Боули, за увольнение Томаса Тухеля с должности главного тренера.
«Это было исключительно решение инвестора. Кто-то, кто ничего не смыслит в футболе, вероятно, подумал, что шестое место для него недостаточно, и сказал: «Тогда давайте попробуем другого тренера» после всего лишь шести игр. Я не могу придумать никакой другой причины», — сказал Хайдель в интервью немецкому изданию Bild.
Напомним, 7 сентября стало известно, что «Челси» уволил Томаса Тухеля с должности главного тренера. После шести туров чемпионата Англии синие занимают шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 10 очков. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский клуб неожиданно проиграл загребскому «Динамо» со счётом 0:1.
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