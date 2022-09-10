«Челси» не уволит Поттера в случае непопадания в топ-4 по итогам сезона

Руководство лондонского «Челси» не снимет с должности недавно назначенного на пост главного тренера Грэма Поттера, если команда не попадёт в топ-4 по итогам текущего сезона английской Премьер-лиги. Об этом сообщает британское издание The Guardian.
По сведениям английских журналистов, квалификация в Лигу чемпионов на следующий сезон является серьёзной целью для команды, но не будет иметь решающего значения для оценки работы английского специалиста. Владельцы синих поручили Грэму Поттеру изменить футбольный стиль команды и оценивать текущий сезон будут не по результатам, а по прогрессу в игре. В сравнении с предыдущим правлением синих это можно считать отходом от старых традиций.
За последние 10 лет «Челси» лишь дважды финишировал вне первой четвёрки — в 2016 и 2018 годах. В обоих случаях главный тренер лишался своей должности. В 2015 году «Челси» уволил Жозе Моуринью, когда команда находилась внизу таблицы чемпионата, а в 2018 – Антонио Конте, когда под его управлением клуб на пять очков отстал от «Ливерпуля», занявшего четвёртую строчку.
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