Глеб: отстранение сборной России — ненормально, но таковы реалии
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал отсутствие российской сборной на международной футбольной арене.
«Сейчас такие реалии. Это ненормально. Но ни ты, ни я этого не изменим», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. Также стало известно, что сборная России встретится с командой Боснии и Герцеговины в матче, который состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.
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