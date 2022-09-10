Глеб: отстранение сборной России — ненормально, но таковы реалии

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал отсутствие российской сборной на международной футбольной арене.

«Сейчас такие реалии. Это ненормально. Но ни ты, ни я этого не изменим», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. Также стало известно, что сборная России встретится с командой Боснии и Герцеговины в матче, который состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.