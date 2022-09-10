«Райо Вальекано» переиграл «Валенсию» в матче 5-го тура Примеры

Сегодня, 10 сентября, состоялся матч 5-го тура испанской Примеры, в котором «Райо Вальекано» принимал «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Кампо де Вальекас». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:00 мск.
Хозяева вышли вперёд в дебюте встречи. На пятой минуте матча отличился Иси Паласон после передачи Оскара Трехо.
1:0. Паласон («Райо Вальекано») открывает счет после штрафного
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На 52-й минуте полузащитник «летучих мышей» Нико Гонсалес срезал мяч в свои ворота, чем помог хозяевам укрепить преимущество.
2:0. Гонсалес («Валенсия») срезал мяч в свои ворота
На 93-й минуте встречи Муктар Дьякаби сумел сократить отставание гостей. Однако «Валенсия» отыграться не смогла, и финальный свисток арбитра сигнализировал о победе хозяев со счётом 2:1.
2:1. Диакаби («Валенсия») отыгрывает один мяч
После этой встречи «Райо Вальекано» набрал семь очков. У «Валенсии» осталось шесть набранных очков.
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