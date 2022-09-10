GFFN: «ПСЖ» продолжает выплачивать 90% зарплаты Икарди во время аренды в «Галатасарае»

Турецкий «Галатасарай» ранее арендовал нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди до конца сезона. Французский клуб продолжает выплачивать 90% от зарплаты футболиста. Об этом сообщает Get French Football News. По сведениям источника, зарплата 29-летнего Икарди составляет € 6,75 млн в год. «Галатасарай» выплачивает лишь € 750 тыс., остальные € 6 млн — «ПСЖ».

Икарди стал футболистом «ПСЖ» в сентябре 2019 года, перейдя из «Интера». В 92 матчах за французскую команду нападающий забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сообщалось, что у «Галатасарая» будет опция выкупа Икарди по окончании аренды.

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