Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Пари НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

GFFN: «ПСЖ» продолжает выплачивать 90% зарплаты Икарди во время аренды в «Галатасарае»

GFFN: «ПСЖ» продолжает выплачивать 90% зарплаты Икарди во время аренды в «Галатасарае»
Комментарии

Турецкий «Галатасарай» ранее арендовал нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди до конца сезона. Французский клуб продолжает выплачивать 90% от зарплаты футболиста. Об этом сообщает Get French Football News. По сведениям источника, зарплата 29-летнего Икарди составляет € 6,75 млн в год. «Галатасарай» выплачивает лишь € 750 тыс., остальные € 6 млн — «ПСЖ».

Икарди стал футболистом «ПСЖ» в сентябре 2019 года, перейдя из «Интера». В 92 матчах за французскую команду нападающий забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сообщалось, что у «Галатасарая» будет опция выкупа Икарди по окончании аренды.

Неймар напугал детей на тренировке французского «ПСЖ». Видеоролик:

Новость по теме
Икарди прокомментировал переход из «ПСЖ» в «Галатасарай»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022