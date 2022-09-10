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«Вольфсбург» одержал первую победу в сезоне, «Хоффенхайм» уверенно обыграл «Майнц»

«Вольфсбург» одержал первую победу в сезоне, «Хоффенхайм» уверенно обыграл «Майнц»
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Сегодня, 10 сентября, состоялись матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги с участием франкфуртского «Айнтрахта», «Вольфсбурга», «Хоффенхайма» и «Майнца».

Матч «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» состоялся во Франкфурте и закончился победой гостей — 1:0. Единственный мяч после подачи с углового на 60-й минуте забил защитник «волков» Максанс Лакруа. Это первая победа «Вольфсбурга» в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Лакруа – 60'

Игра «Хоффенхайма» и «Майнца» была сыграна в Зинсхайме и завершилась крупной победой хозяев — 4:1. За «Хоффенхайм» отличились Андрей Крамарич, Гриша Прёмель, Мунас Даббур, Павел Кадержабек. Единственный мяч «Майнца» на счету Доминика Кора. С 41-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник команды Александр Хак.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
10 сентября 2022, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Крамарич – 53'   2:0 Прёмель – 69'   3:0 Даббур – 80'   3:1 Кор – 83'   4:1 Кадержабек – 90+2'
Удаления: нет / Хак – 41'
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