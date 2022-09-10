«Вольфсбург» одержал первую победу в сезоне, «Хоффенхайм» уверенно обыграл «Майнц»

Сегодня, 10 сентября, состоялись матчи 6-го тура немецкой Бундеслиги с участием франкфуртского «Айнтрахта», «Вольфсбурга», «Хоффенхайма» и «Майнца».



Матч «Айнтрахта» и «Вольфсбурга» состоялся во Франкфурте и закончился победой гостей — 1:0. Единственный мяч после подачи с углового на 60-й минуте забил защитник «волков» Максанс Лакруа. Это первая победа «Вольфсбурга» в нынешнем сезоне Бундеслиги.

Игра «Хоффенхайма» и «Майнца» была сыграна в Зинсхайме и завершилась крупной победой хозяев — 4:1. За «Хоффенхайм» отличились Андрей Крамарич, Гриша Прёмель, Мунас Даббур, Павел Кадержабек. Единственный мяч «Майнца» на счету Доминика Кора. С 41-й минуты гости играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник команды Александр Хак.