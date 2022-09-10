«Почти предательство». Антони Марсьяль в жёсткой форме раскритиковал Уле-Гуннара Сульшера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль высказался о бывшем наставнике команды — норвежском специалисте Уле-Гуннаре Сульшере.

«Я регулярно играл с травмами. Люди этого не знают, но я не мог нормально ускоряться в течение четырёх месяцев после ковидного сезона. Тренер говорил, что я ему нужен, поэтому я играю. Но, учитывая мою игру, если я не могу разогнаться, всё становится очень сложно. И я попал под огонь. Тренер никогда не удосужился рассказать обо всём этом в СМИ.



Очевидно, что в итоге я получил серьёзную травму, и когда я вернулся, то больше не играл. Я воспринял это очень тяжело, у меня было ощущение несправедливости, тебя просят пожертвовать собой ради команды, а потом тебя убирают. Для меня это почти предательство», — приводит слова Марсьяля France Football.

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