Сперцян: судейство в матче ЦСКА — «Краснодар»? Спросите у них

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян прокомментировал работу судей в матче с московским ЦСКА (1:4).

«Судейство? Спросите у них», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В этом матче в ворота «Краснодара» было поставлено три пенальти, все из них армейцы реализовали. На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Было показано восемь жёлтых карточек, из них пять — футболистам «Краснодара».

За ЦСКА пенальти реализовали нападающие Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов, полузащитник Хесус Медина. У «быков» предупреждения получили Матвей Сафонов, Никита Кравцов, Вячеслав Якимов, Жоау Башиеса и Ильзат Ахметов; у армейцев — Саша Зделар, Адольфо Гайч и Иван Обляков.