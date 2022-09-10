Сперцян: судейство в матче ЦСКА — «Краснодар»? Спросите у них
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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян прокомментировал работу судей в матче с московским ЦСКА (1:4).
«Судейство? Спросите у них», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В этом матче в ворота «Краснодара» было поставлено три пенальти, все из них армейцы реализовали. На встрече работала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Было показано восемь жёлтых карточек, из них пять — футболистам «Краснодара».
За ЦСКА пенальти реализовали нападающие Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов, полузащитник Хесус Медина. У «быков» предупреждения получили Матвей Сафонов, Никита Кравцов, Вячеслав Якимов, Жоау Башиеса и Ильзат Ахметов; у армейцев — Саша Зделар, Адольфо Гайч и Иван Обляков.
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