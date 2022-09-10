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Килиан Мбаппе заблокировал удар Лионеля Месси, лишив аргентинца гола

Килиан Мбаппе заблокировал удар Лионеля Месси, лишив аргентинца гола
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Нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе лишил своего одноклубника Лионеля Месси гола в матче 7-го тура французской Лиги 1. Форвард встал на линии мяча, который 35-летний Месси отправил в нижний угол ворот Марко Бизота.

Месси в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал шесть результативных передач в восьми матчах во всех турнирах. Соглашение нападающего с французским клубом истекает в конце сезона, но у сторон есть опция продления соглашения ещё на сезон.

23-летний Мбаппе в этих же шести встречах записал на свой счёт девять голов. В мае Килиан подписал новый контракт с «ПСЖ» на три года, отклонив предложение «Реала». В мадридскую команду Мбаппе мог перейти свободным агентом.

Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:

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