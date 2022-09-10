Главный тренер «ПСЖ» Галтье прокомментировал конфликт Неймара и Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в преддверии матча 7-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» прокомментировал конфликт своих нападающих — Неймара и Килиана Мбаппе.

«Отношения между Нейем (Неймаром) и Килианом (Мбаппе) очень хорошие. Они вместе проводят тренировочные сессии, участвуют в разминке. То была игровая ситуация. Я поговорил об этом с Килианом и думаю, что они уже всё обсудили друг с другом. Я убеждён, что он отдаст несколько голевых передач Нею. С тех пор я не чувствовал никакого особого напряжения между ними», — цитирует слова Галтье издание Mundo Deportivo.

Напомним, конфликт между футболистами произошёл во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом», когда Мбаппе мог отдавать передачу на свободного Неймара, но француз предпочёл вместо этого ударить по воротам и не забил. Ситуация усугублялась тем, что счёт был 2:1 и бразилец мог успокоить ход игры. После этого момента Неймар открыто высказал свои претензии к одноклубнику.

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