Карпин отреагировал на отказ Джеко и Пьянича играть со сборной России

Главного тренера сборной России Валерия Карпина попросили прокомментировать новости об отказе лидеров сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко и Миралема Пьянича от вызова в национальную команду перед ноябрьским товарищеским матчем со сборной России.



«Джеко и Пьянич отказываются играть со сборной России? Я тут при чём? Звоните им и спрашивайте», – приводит слова Карпина «РБ Спорт».



Ранее 36-летний боснийский нападающий Эдин Джеко, занимающий пост капитана национальной сборной, выступил против проведения товарищеского матча со сборной России, который запланирован на ноябрь этого года.



Полузащитник Миралем Пьянич также сказал, что намерен отказаться от поездки на матч с Россией, а экс-защитник сборной Эрвин Жуканович предложил запретить въезд в страну тем, кто примет участие в запланированной игре. Кроме того, против проведения матча выступили и футбольные функционеры из Боснийской федерации футбола.