Гладышев: когда Шварц выдал прощальную речь, многие люди плакали, у него самого слёзы были

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о том, как бывший наставник клуба немец Сандро Шварц прощался с командой.

«Мы все знали, что он уйдёт. Он сказал за несколько дней до матча со «Спартаком». Когда он выдал эмоциональную прощальную речь, многие люди плакали, у него самого слёзы были. Очень трудный момент. Мы не хотели, чтобы он уходил; не знали, кто будет после него. Сандро очень сильный тренер, который всем нам многое дал», — приводит слова Гладышева Metaratings.

Напомним, Шварц объявил об уходе из московского «Динамо» после финала Кубка России со «Спартаком» (1:2). Под его руководством столичный клуб в прошлом сезоне стал бронзовым призёром чемпионата.

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