Спартак Гогниев: «Химкам» до идеальной игры далеко, но проблески есть

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Игра подмосковной и самарской команд завершилась со счётом 0:0.

«Очень хорошая игра. Что-то получилось, что-то нет. Хочется поблагодарить ребят за их самоотдачу и за то, что они выдержали такой объём нагрузки. Мы всё время были впереди, играли в прессинг – это тяжело физически. Мы были сильной командой, мы — одно целое. Получилась хорошая игра, мы много владели мячом. Единственное — хотелось бы, чтобы из зон мы выходили низом, но соперники перекрывали защитников. Как мы готовились, то и получили.

Результат — это игра команды, её целостность. До идеальной игры нам далеко, но проблески есть. Если бы мы реализовали моменты, то все сказали бы, что «Химки» в порядке — за 10 дней стали играть в другой футбол. Это не так, в любом случае всё даётся путём длительной, тяжелой работы.

Результат придёт. У нас критерии оценки тренера и вообще всего — результат. Была игра в нашем исполнении, то, что мы планировали — многое сделали, многое получалось, что-то не выходило, но на это нужно время. Я ещё раз хочу поздравить своих футболистов. Они квалифицированные и быстро перестраиваются, слушают своего главного тренера. Двигаемся дальше, у нас много игр, нужно восстановиться и показывать яркую игру», — приводит слова Гогниева официальный сайт «Химок».

Напомним, «Химки» набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (10) – на девятом месте.