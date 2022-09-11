Гогниев: Лантратов раньше на ленточке играл, а сейчас на семь метров выходит

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высоко оценил игру ногами в исполнении голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова. По мнению специалиста, игра ногами – важная составляющая для вратарей в современном футболе.

«Мне кажется, сейчас в футболе прогресс. Есть много плюсов в игре ногами, а Лантратов очень хорошо играет ногами. Посмотрите, сейчас такая тенденция у вратарей, когда они начинают всё больше играть ногами. Когда вратарь играет на линии руками, получается скудная игра. В нашем футболе голкипера нужно больше привлекать к игре. Сегодня Илья провёл очень продуктивный матч, я считаю. Если раньше он играл на ленточке, то сегодня на семь метров выходил. Раньше к нему приходило меньше передач, сейчас — намного больше. В целом он в игре. Конечно, этим должен заниматься не только вратарь, но он приносит команде огромную пользу, потому что сохраняется аритмия игры. Нельзя этого бояться», — приводит слова Гогниева официальный сайт «Химок».

Напомним, «Химки» набрали восемь очков и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 9-го тура команда Гогниева сыграла вничью с «Крыльями Советов».