«Он очень большой и устрашающий!» Неймар назвал самых сильных центральных защитников

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар перечислил самых сильных центральных защитников, против которых ему доводилось играть. Форвард выделил Антонио Рюдигера из «Реала», Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед».

«Мне нравится Рюдигер. Он устрашающий центральный защитник. Он очень большой и сильный! Некоторые нападающие боятся его. Я – нет, но некоторые правда побаиваются его.

Также тяжело бороться с ван Дейком, он сильный и умный. Он чувствует момент, когда пришло время сделать подкат или броситься на перехват. Это усложняет задачу нападающих.

Варан тоже хорош – он очень быстрый и хорошо выбирает позицию. Он топ-футболист. Практически никогда не ошибается, поэтому многого добился», — приводит слова НеймараBesoccer со ссылкой на DAZN.

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