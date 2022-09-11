Мелкадзе: Кокорин и Дзюба усилили бы любую команду РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о том, что готов к конкуренции в клубе.

«Не переживал ли, что клуб возьмёт на замену Кассьерре другого опытного форварда? Ни в коем случае не переживал, не вижу в этом смысла. Это конкуренция, я и сейчас к ней готов. Даже если бы нашли нападающего, я с радостью с ним конкурировал бы. Но трудно найти кого-то вроде Кассьерры.



Усилили бы «Сочи» Дзюба или Кокорин? Конечно. Они усилили бы любую команду в РПЛ», — цитирует Мелкадзе «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелкадзе провёл девять матчей и забил четыре гола. Отметим, что форвард сумел отличиться в последних трёх играх сочинцев в Российской Премьер-Лиге.

На данный момент «Сочи» занимает пятое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом», а до этого встретится в Кубке России с «Торпедо».