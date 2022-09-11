Кавазашвили: сегодня «Спартак» ждёт двойной удар: неплохой «Ростов» и лично Карпин

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 11 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Хотел бы, чтобы «Спартак» собрался после поражения от «Зенита». В случае проигрышу «Ростову» команда может остаться на шестом месте с 16 очками. Честно говоря, это странно, когда в начале они претендовали сразу на золотые медали, высказывались.

Матч с «Ростовом» — чисто психологический. «Зениту» хотелось отомстить, а здесь надо не мстить, а просто показать, что «Спартак» — передовой клуб, который должен показывать пример. Карпин — спартаковец, знает, что такое спартаковская школа. Он и играл, и тренировал «Спартак». Карпин — зрелый тренер и доказывает, что умеет серьёзно работать. Под руководством Карпина у «Ростова» даже больше побед, чем у «Спартака». Если у «Спартака» победит психология, то может, добьются успехов. Но я сомневаюсь в победе «Спартака». Сегодня ждёт двойной удар: лично Карпин и довольно неплохой «Ростов», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.