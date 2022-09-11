«Реал» — самый дорогой футбольный клуб в мире по версии Forbes

Известный финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список из 50 самых дорогих спортивных клубов планеты. В топ-50 вошли и восемь футбольных команд.

Так, самым дорогим футбольным клубом оказался мадридский «Реал» — его стоимость оценивается $ 5,1 млрд. Однако в общем рейтинге команд из всех видов спорта сливочные занимают лишь 13-е место.

«Барселона» заняла 15-е место в общем рейтинге ($ 5 млрд). Далее расположился «Манчестер Юнайтед» — $ 4,6 млрд и 19-е место. «Ливерпуль» ($ 4,45 млрд) и «Бавария» ($ 4,28 млрд) заняли 22-е и 23-е места соответственно. Сразу за ними, на 25-м месте, расположился «Манчестер Сити» ($ 4,25 млрд).

Французский «ПСЖ» занял 48-е место в рейтинге – стоимость клуба оценивается в $ 3,2 млрд. Замкнул рейтинг 50 самых дорогих спортивных клубов в мире лондонский «Челси» ($ 3,1 млрд).

У каких футболистов самые огромные отступные?