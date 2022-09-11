Мостовой: пенальти в ворота «Краснодара» заслуженные. Не вижу, что можно тут расследовать

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на заявление «Краснодара» о судействе в матче с ЦСКА.
«Три пенальти, которые были назначены в ворота «Краснодара», заслуженные. Есть же правила, и судья им следовал. Не вижу ничего такого, что можно было бы в матче ЦСКА и «Краснодара» расследовать. Так можно в каждой игре что-то расследовать. Сколько пенальти перебивали в матче «Торпедо» и «Ростова»? Три, но там пенальти вообще не было. Наверное, надо дождаться решения ЭСК. Да, бывают заявления, когда ты смотришь игру и понимаешь, что тут что-то есть подозрительное. Сейчас трудно придраться к чему-то, потому что есть VAR, который на 95 процентов показывает, был там, например, офсайд или нет. Здесь факты налицо, ничего такого тут не вижу», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 сентября 2022
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