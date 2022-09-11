«Акрон» поделил очки с «Родиной»: в матче забито четыре гола и удалён один игрок

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги играли «Акрон» и «Родина». Финальный свисток Анатолия Жабченко зафиксировал результативную ничью — 2:2.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл «Акрон»: отличился Максим Палиенко. К 20-й минуте счёт в матче переменился в противоположную сторону: сначала гол на свой счёт записал Артём Воропаев, а спустя восемь минут «Родину» вперёд вывел Руслан Куль. С 33-й минуты гостям пришлось играть в меньшинстве: прямую красную карточку получил Сергей Дмитриев. Уже в начале второго тайма «Акрон» сравнял счёт с пенальти (гол на счету Константина Савичева), но большее из большинства выжать не смог — 2:2.
«Акрон» набрал шесть очков и идёт на 16-й строчке турнирной таблицы. «Родина» (7) — 17-я.
- 11 сентября 2022
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