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«Акрон» поделил очки с «Родиной»: в матче забито четыре гола и удалён один игрок

«Акрон» поделил очки с «Родиной»: в матче забито четыре гола и удалён один игрок
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги играли «Акрон» и «Родина». Финальный свисток Анатолия Жабченко зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл «Акрон»: отличился Максим Палиенко. К 20-й минуте счёт в матче переменился в противоположную сторону: сначала гол на свой счёт записал Артём Воропаев, а спустя восемь минут «Родину» вперёд вывел Руслан Куль. С 33-й минуты гостям пришлось играть в меньшинстве: прямую красную карточку получил Сергей Дмитриев. Уже в начале второго тайма «Акрон» сравнял счёт с пенальти (гол на счету Константина Савичева), но большее из большинства выжать не смог — 2:2.

«Акрон» набрал шесть очков и идёт на 16-й строчке турнирной таблицы. «Родина» (7) — 17-я.

Россия - Мелбет Первая лига. 9-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Родина
Москва
1:0 Палиенко – 4'   1:1 Воропаев – 11'   1:2 Куль – 19'   2:2 Савичев – 48' (пен)
Удаления: нет / Дмитриев – 33'
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