«Акрон» поделил очки с «Родиной»: в матче забито четыре гола и удалён один игрок

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске в матче 9-го тура Мелбет Первой лиги играли «Акрон» и «Родина». Финальный свисток Анатолия Жабченко зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл «Акрон»: отличился Максим Палиенко. К 20-й минуте счёт в матче переменился в противоположную сторону: сначала гол на свой счёт записал Артём Воропаев, а спустя восемь минут «Родину» вперёд вывел Руслан Куль. С 33-й минуты гостям пришлось играть в меньшинстве: прямую красную карточку получил Сергей Дмитриев. Уже в начале второго тайма «Акрон» сравнял счёт с пенальти (гол на счету Константина Савичева), но большее из большинства выжать не смог — 2:2.

«Акрон» набрал шесть очков и идёт на 16-й строчке турнирной таблицы. «Родина» (7) — 17-я.