Николай Наумов: немцы полностью развалили «Локомотив». Проигрыш «Факелу» — провал

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников в матче с воронежским «Факелом» (0:2).
«Проигрыш «Факелу» — провал. Пока эта бригада немецких гастарбайтеров не уйдёт из «Локомотива», никакого результата не будет. Они сделали всё, чтобы превратить «Локомотив» в клуб-середнячок. Сегодня играли две средние команды, причём одна – более напористая, потому что ей больше нужно выиграть. Тренерский штаб «Локомотива» делает всё, чтобы клуб проигрывал, — делает это специально. Тот, кто играет более-менее нормально, сидит на скамейке. Кто играет прилично — меняют. А кто не виден — играет в основе. Немцы развалили «Локомотив» полностью, и чем дольше эта бригада будет в клубе работать, тем труднее будет следующим людям всё налаживать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 сентября 2022
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