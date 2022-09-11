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Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Факелу»

Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Факелу»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение московской команды от «Факела» со счётом 0:2 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» проиграл закономерно. «Факел» показал свои лучшие качествах: присутствовала борьба, эмоции и максимальный настрой. Хотя игроки «Локомотива» были хорошо настроены на игру, они не показали лучших качеств. Лучшие качества «Локо» — это комбинационная игра и индивидуальное мастерство. Как раз у «Локомотива» сегодня этого не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте.

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