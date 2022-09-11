Юрий Сёмин объяснил, почему «Локомотив» проиграл «Факелу»
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение московской команды от «Факела» со счётом 0:2 в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Локомотив» проиграл закономерно. «Факел» показал свои лучшие качествах: присутствовала борьба, эмоции и максимальный настрой. Хотя игроки «Локомотива» были хорошо настроены на игру, они не показали лучших качеств. Лучшие качества «Локо» — это комбинационная игра и индивидуальное мастерство. Как раз у «Локомотива» сегодня этого не было», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
«Локомотив» набрал девять очков в девяти матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (7) — на 14-м месте.
Комментарии
- 11 сентября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:50
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:25
-
20:22
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:10
-
20:08
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:43
-
19:36
-
19:28
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
Партнерский контент