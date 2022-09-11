«Ференцварош» Черчесова дома разгромил «Кишварду» в чемпионате Венгрии

Сегодня, 11 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, принимал «Кишварду». Встреча проходила на стадионе «Гроупама Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. На 27-й минуте встречи Райан Ммаэ сумел реализовать 11-метровый удар. На 63-й минуте он же сумел оформить дубль, чем помог своей команде укрепить преимущество. На 72-й минуте встречи Сами Ммаэ довёл счёт до разгромного. Финальный свисток арбитра оповестил о победе хозяев со счётом 3:0.
После шести матчей «Ференцварош» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 18 набранных очков. У клуба две игры в запасе по сравнению с ближайшими конкурентами. «Кишварда», которая идёт на второй строчке, остаётся с 14 очками.
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