«Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Тромсё» в матче с пятью голами

Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Алфхейм» в Тромсе состоялся матч 22-го тура норвежской Элитсерии. Местный «Тромсё» играл с «Будё-Глимт». Финальный свисток Тома Хагена зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: с передачи Эугуста Миккельсена отличился Лассе Сельвог Нордос. В концовке первого тайма голом отметился и сам Миккельсен. Казалось, что точку в матче на 55-й минуте поставил Эрик Бугале Китолано, когда счёт стал 3:0 в пользу «Тромсё». Однако в концовке игры «Будё-Глимт» отличился дважды — голы на счету Нино Жугеля и Ларс-Йоргена Салвесена — и едва не сделал ничью в матче.



В составе «Будё-Глимт» весь матч в составе провёл российский вратарь Никита Хайкин, заработавший жёлтую карточку.

«Тромсё» набрал 30 очков и поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы. «Будё-Глимт» с 41 очком располагается на третьей строчке.