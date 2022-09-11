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«Бетис» вышел на третье место в Ла Лиге благодаря победе над «Вильярреалом»

«Бетис» вышел на третье место в Ла Лиге благодаря победе над «Вильярреалом»
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Сегодня, 11 сентября, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье проходил матч 5-го тура чемпионата Испании. Местный «Бетис» играл с «Вильярреалом». Финальный свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил Родри Санчес с передачи бразильца Луиса Энрике.

Гол Родри. Видеоролик:

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«Бетис» набрал 12 очков и вышел на третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги. «Вильярреал» с 10 очками опустился на четвёртую позицию.

В следующем туре «Бетису» предстоит сыграть с «Жироной», а «Вильярреал» дома встретится с «Севильей».

Испания - Примера. 5-й тур
11 сентября 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Санчес – 61'
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