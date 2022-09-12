Леонид Слуцкий подверг сомнению качество поля и судейства после победы над «Велесом»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу команды в матче с «Велесом» (2:1) в 9-м туре Мелбет Первой лиги.
«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов. Несмотря на то что к такому полю нужно приспосабливаться, провели очень качественный матч, особенно второй тайм.
Удовлетворён ли судейством? Я не хочу комментировать. На мой взгляд, как минимум несколько эпизодов в штрафной площади соперника нуждаются в дополнительном анализе.
Как мне состояние поля? Здесь нет поля, здесь крошка», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
«Рубин» набрал 16 очков и идёт в турнирной таблице Первой лиги на третьем месте.
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