Леонид Слуцкий подверг сомнению качество поля и судейства после победы над «Велесом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу команды в матче с «Велесом» (2:1) в 9-м туре Мелбет Первой лиги.

«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, и больше имели моментов. Несмотря на то что к такому полю нужно приспосабливаться, провели очень качественный матч, особенно второй тайм.

Удовлетворён ли судейством? Я не хочу комментировать. На мой взгляд, как минимум несколько эпизодов в штрафной площади соперника нуждаются в дополнительном анализе.



Как мне состояние поля? Здесь нет поля, здесь крошка», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

«Рубин» набрал 16 очков и идёт в турнирной таблице Первой лиги на третьем месте.