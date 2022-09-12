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Джикия прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» в РПЛ

Джикия прокомментировал поражение «Спартака» в матче с «Ростовом» в РПЛ
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды в матче девятого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:4).

«Нет плана Б? Он есть. Понятно, что сегодня быстро пропустили два мяча, игра поменялась. Будем разбираться, что надо делать. Сушить игру на 25-й минуте? Как можно её сушить? Мы точно не собирались сушить игру с 25-й минуты. У нас есть разные планы на игру. Но сушить игру в такой ситуации — нет. Мы все расстроены, понятно, что после поражений так и бывает. Обидно проигрывать. Все расстроены», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Ростов», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 19 очков.

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