Аршавин рассказал, кто из ветеранов «Спартака» удивил его в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, удивил ли его кто-то в матче легенд в составе «Спартака».

«Не то чтобы удивил. С Тихоновым мы часто встречаемся по многим другим вопросам и проектам. Знаю, что он в хорошей форме. Неплохо выглядел Павлюченко, хорошо выглядел Павленко, да и Мелешин правый фланг закрыл», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, ответный матч между ветеранами «Спартака» и «Зенита» состоялся 2 сентября и закончился победой московского клуба со счётом 2:1. Голы в составе победителей забивали Роман Павлюченко и Александр Ширко. У «Зенита» единственный мяч забил Игорь Денисов.

Первая игра между командами прошла в июле и завершилась победой «Зенита» 2:0. Голы на свой счёт записали Роман Широков и Александр Кержаков.