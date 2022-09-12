«Стыдно друг другу в глаза смотреть». Баринов — о поражении «Локомотива» в Воронеже

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение своего клуба в матче 9-го тура РПЛ с «Факелом», который совпал с днём его рождения.

«Самый грустный день рождения? Если не брать травму «крестов», то да. Атмосфера в раздевалке? Да никакая. Все поникшие. Нужна победа, любая победа. Надеюсь, что‑то изменится.

Разговор с фанатами? Тяжёлый разговор. Я их понимаю. На правах капитана извинился. Стыдно всей команде, стыдно друг другу в глаза смотреть.

По ходу матча говорил игрокам, что концентрацию нельзя терять, особенно в добавленное время, надо отпахать до последней минуты. Но как получилось… Первый тайм мы полностью контролировали. Ауты, угловые, штрафные — единственный козырь, который был у соперника в этой игре. Они им и воспользовались», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 11 сентября, в рамках 9-го тура РПЛ «Факел» на своём поле обыграл «Локомотив» со счётом 2:0.