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Сергей Брызгалов высказался о первой победе «Факела» в текущем сезоне РПЛ

Сергей Брызгалов высказался о первой победе «Факела» в текущем сезоне РПЛ
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Российский защитник воронежского «Факела» Сергей Брызгалов высказался о первой победе команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Первая победа в РПЛ. Дома, на своём поле, против топ-команды — «Локомотива». Потрясающая поддержка! Всё благодаря нашим болельщикам, благодаря моим партнёрам», — приводит слова Брызгалова Sport24.

11 сентября в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимал «Локомотив». Встреча проходила на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Факел» открыл счёт в добавленное к первому тайму время — на 45+4-й минуте голом отметился Евгений Морозов. Воронежцы удвоили своё преимущество на 58-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Ираклий Квеквескири.

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