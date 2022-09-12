Блохин, Беланов, Шевченко и другие выступили с призывом к сборной Боснии не играть с РФ

Легендарные украинские футболисты и тренеры обратились к игрокам и тренерскому штабу сборной Боснии и Герцеговины, которая 19 ноября запланировала проведение товарищеского матча с Россией.

«Уважаемые коллеги! Друзья!



Матч между сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины, состоявшийся 16 ноября 2021 года в вашей стране, является для нас воспоминанием из мирной жизни. Уже более полугода у украинских команд, в том числе и главной сборной Украины, нет возможности сыграть в своей стране ни одной международной игры.



Также Украину вынуждены были покинуть миллионы наших граждан. Преимущественно женщины и дети. Мы благодарны Боснии и Герцеговине, что она стала приветливым домом для части из них. Сейчас мы соревнуемся не только за Украину. Мы боремся за будущее всего демократического, цивилизованного мира, к которому принадлежит Босния и Герцеговина.

Поэтому мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после столь продолжающихся на Украине событий ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России товарищеский матч. Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с Россией является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить!



Поэтому призываем вас отказаться от участия в футбольном матче со сборной России! Отказаться ради будущего демократической Европы!



С уважением к вам Олег Блохин, обладатель «Золотого мяча» — 1975, Игорь Беланов, обладатель «Золотого мяча» — 1986, Андрей Шевченко, обладатель «Золотого мяча» — 2004, Анатолий Демьяненко, участник ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990, Алексей Михайличенко, олимпийский чемпион по футболу — 1988, Олег Протасов, обладатель «Серебряной бутсы УЕФА» — 1986», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

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